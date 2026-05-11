Une soirée pour promouvoir le savoir-faire jurassien

La Nuit des entreprises revient pour une 3e édition. Plus de 30 sociétés ouvriront leurs portes ...
Une soirée pour promouvoir le savoir-faire jurassien

La Nuit des entreprises revient pour une 3e édition. Plus de 30 sociétés ouvriront leurs portes au public le jeudi 17 septembre en fin de journée. Des visites réservées aux élèves de 10e et 11e Harmos ainsi que ceux de la formation post-obligatoire auront lieu l’après-midi.

TAG Heuer a ouvert ses portes lors de la 1re Nuit des entreprises. (Photo : archives) TAG Heuer a ouvert ses portes lors de la 1re Nuit des entreprises. (Photo : archives)

La Nuit des entreprises revient pour une 3e édition. La Chambre de commerce et d’industrie du Jura (CCIJ) organise à nouveau la soirée découverte des sociétés jurassiennes, le jeudi 17 septembre prochain. L’événement vise à « mettre en lumière le savoir-faire des entreprises jurassiennes » ou encore susciter des vocations auprès des jeunes. En effet, la CCIJ met aussi sur pied plusieurs visites l’après-midi pour les élèves de 10e et 11e Harmos ainsi que ceux de la formation post-obligatoire.

Cette année, ce sont 33 entreprises, soit 12 de plus que lors de l’édition précédente, qui ouvrent leurs portes. L’événement propose 17 tours répartis sur l’ensemble du canton. Dix se tiennent dans la vallée de Delémont et à Moutier, quatre en Ajoie et trois aux Franches-Montagnes. Un tour « excpetionnel » à Laufon permettra aux visiteurs de découvrir une entreprise en deux parties.

La participation à la Nuit des entreprises est gratuite, les personnes intéressées doivent toutefois s’inscrire en amont. Retrouvez plus d’informations sur le site de la manifestation. /comm-jad


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