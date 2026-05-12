La Fête fédérale de musique à Bienne : l’engouement

Du 14 au 17 mai, la 35e Fête fédérale de musique se tiendra dans la cité seelandaise. Pas moins ...
La Fête fédérale de musique à Bienne : l’engouement

Du 14 au 17 mai, la 35e Fête fédérale de musique se tiendra dans la cité seelandaise. Pas moins de 550 sociétés sont attendues, dont six du Jura bernois et de Bienne.

La 35e édition de la Fête fédérale de Musique se tiendra du 14 au 17 mai à Bienne.  La 35e édition de la Fête fédérale de Musique se tiendra du 14 au 17 mai à Bienne. 

Dix ans que les sociétés de musique et les fanfares attendent cet événement. La Fête fédérale de musique (FFM) a lieu à Bienne du 14 au 17 mai. RFJ vous propose durant toute la semaine de faire un gros plan sur cette manifestation. La région sera également bien présentée puisque plus de 730 musiciens du giron de la Fédération jurassienne de Musique y prendront part. En tout, ce ne sont pas moins de 22'000 musiciens qui sont attendus. Et après dix ans d’attente, l’engouement est notable, est aussi pour les sociétés locales. En 2011, la FJM comptait douze participantes contre vingt-deux en 2026. Une augmentation qui s'explique en partie par la localisation de la fête, précise Christian Kobel, le président de la Fédération jurassienne de musique (FJM).

Christian Kobel : « Je poussais vraiment les sociétés pour qu'il y ait le plus grand nombre possible de participants. »

Ecouter le son

La dernière FFM a eu lieu en 2016 puisque l’édition de 2021 a été annulée pour cause de Covid-19. On le disait, pas moins de 22 mille musiciens sont attendus. Provenant de toute la Suisse, il va falloir les loger. Le président de la FJM est en charge de l’hébergement de masse. Une tâche qu’il a reprise en cours de route.

« J’ai dû recommencer quasiment à zéro, car toutes les données étaient obsolètes. »

Ecouter le son

A noter que 200’000 visiteurs sont attendus durant les quatre jours de fête à Bienne. /sbo

Christian Kobel, le président de la Fédération jurassienne de musique (FJM). Christian Kobel, le président de la Fédération jurassienne de musique (FJM).


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