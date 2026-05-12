La Fête fédérale de musique à Bienne : l’engouement

Dix ans que les sociétés de musique et les fanfares attendent cet événement. La Fête fédérale de musique (FFM) a lieu à Bienne du 14 au 17 mai. RFJ vous propose durant toute la semaine de faire un gros plan sur cette manifestation. La région sera également bien présentée puisque plus de 730 musiciens du giron de la Fédération jurassienne de Musique y prendront part. En tout, ce ne sont pas moins de 22'000 musiciens qui sont attendus. Et après dix ans d’attente, l’engouement est notable, est aussi pour les sociétés locales. En 2011, la FJM comptait douze participantes contre vingt-deux en 2026. Une augmentation qui s'explique en partie par la localisation de la fête, précise Christian Kobel, le président de la Fédération jurassienne de musique (FJM).