La piscine de Delémont ouvrira avec quelques jours de retard

En raison de conditions météorologiques défavorables, l’ouverture de la piscine extérieure ...
La piscine de Delémont ouvrira avec quelques jours de retard

En raison de conditions météorologiques défavorables, l’ouverture de la piscine extérieure de Delémont est reportée au 20 mai.

 La piscine extérieure de Delémont ouvrira ses portes le mercredi 20 mai à 9h. (Photo : Georges Henz.)  La piscine extérieure de Delémont ouvrira ses portes le mercredi 20 mai à 9h. (Photo : Georges Henz.)

La météo oblige la piscine de Delémont à ouvrir ses portes un peu plus tard. Selon un communiqué de la ville de Delémont, la piscine extérieure ouvrira finalement ses portes le mercredi 20 mai à 9h, au lieu de la date initialement prévue. Ce léger report s’explique par une météo particulièrement défavorable ces derniers jours. La fermeture de la saison est programmée au 13 septembre. Quelques travaux ont été réalisés durant l’hiver, apportant un coup de fraîcheur à la place de basket, tandis que la paroi nord de la piscine a été remplacée. La piscine couverte sera quant à elle fermée pour travaux d’entretien du 4 juillet au 30 août inclus. /comm-aca


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