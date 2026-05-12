Le canapé forestier de Courgenay endommagé

Du mobilier forestier a été victime de vandalisme à Courgenay. La commune ajoulote indique ce mardi sur ses réseaux sociaux que le canapé en bois fabriqué pour l’école et la crèche a été détruit. « Ces dégradations sont particulièrement regrettables et portent atteinte à un équipement destiné aux enfants et à leur cadre d’apprentissage », souligne la commune dans son message. Les autorités lancent un appel à témoins. Toute personne ayant observé des faits suspects ou disposant d’informations est invitée à contacter l’administration communale. /alr

