Du mobilier forestier a été victime de vandalisme à Courgenay. La commune ajoulote indique ce mardi sur ses réseaux sociaux que le canapé en bois fabriqué pour l’école et la crèche a été détruit. « Ces dégradations sont particulièrement regrettables et portent atteinte à un équipement destiné aux enfants et à leur cadre d’apprentissage », souligne la commune dans son message. Les autorités lancent un appel à témoins. Toute personne ayant observé des faits suspects ou disposant d’informations est invitée à contacter l’administration communale. /alr
Le canapé forestier de Courgenay endommagé
Du mobilier forestier a été victime de vandalisme à Courgenay. La commune ajoulote indique ce mardi sur ses réseaux sociaux que le canapé en bois fabriqué pour l’école et la crèche a été détruit. « Ces dégradations sont particulièrement regrettables et portent atteinte à un équipement destiné aux enfants et à leur cadre d’apprentissage », souligne la commune dans son message. Les autorités lancent un appel à témoins. Toute personne ayant observé des faits suspects ou disposant d’informations est invitée à contacter l’administration communale. /alr
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