Le canapé forestier de Courgenay endommagé

La commune ajoulote indique ce mardi sur ses réseaux sociaux que le mobilier en bois utilisé ...
Le canapé forestier de Courgenay endommagé

La commune ajoulote indique ce mardi sur ses réseaux sociaux que le mobilier en bois utilisé par l’école et la crèche a été détruit. Elle lance un appel à témoins.

Le canapé forestier a été en grande partie détruit. (Photo : Commune de Courgenay). Le canapé forestier a été en grande partie détruit. (Photo : Commune de Courgenay).

Du mobilier forestier a été victime de vandalisme à Courgenay. La commune ajoulote indique ce mardi sur ses réseaux sociaux que le canapé en bois fabriqué pour l’école et la crèche a été détruit. « Ces dégradations sont particulièrement regrettables et portent atteinte à un équipement destiné aux enfants et à leur cadre d’apprentissage », souligne la commune dans son message. Les autorités lancent un appel à témoins. Toute personne ayant observé des faits suspects ou disposant d’informations est invitée à contacter l’administration communale. /alr


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Silver Dust annonce une tournée Européenne pour 2027

Silver Dust annonce une tournée Européenne pour 2027

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 12:00

La Fête fédérale de musique à Bienne : l’engouement

La Fête fédérale de musique à Bienne : l’engouement

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 12:10

« Bienvenue Moutier » : les chasseurs

« Bienvenue Moutier » : les chasseurs

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 10:15

« La p’tite phrase » - Le druide et la potion

« La p’tite phrase » - Le druide et la potion

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 09:40

Articles les plus lus

Importante opération contre le trafic de stupéfiants dans le Jura

Importante opération contre le trafic de stupéfiants dans le Jura

Région    Actualisé le 11.05.2026 - 18:22

« La p’tite phrase » - Le druide et la potion

« La p’tite phrase » - Le druide et la potion

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 09:40

« Bienvenue Moutier » : les chasseurs

« Bienvenue Moutier » : les chasseurs

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 10:15

Le canapé forestier de Courgenay endommagé

Le canapé forestier de Courgenay endommagé

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 11:41