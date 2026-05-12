Les actionnaires de la BCJ valident les résultats 2025

Les actionnaires de la Banque cantonale du Jura avaient rendez-vous à Moutier ce mardi soir. La traditionnelle assemblée générale annuelle de la BCJ s’est tenue au Forum de l’Arc. Les 801 personnes présentes ont notamment donné leur aval au rapport annuel, aux comptes 2025 et à un dividende de 2 francs 5 par action, soit une baisse de 20 centimes par rapport à l'exercice précédent. Pour rappel, l’institution a enregistré l’an dernier un bénéfice net de 12,3 millions de francs, soit un résultat en recul de 8,9% par rapport à 2024.

Il s’agissait de la première assemblée générale du nouveau directeur général, Grégory Chapuis, qui est entré en fonction le 1er mars. La présidente du Conseil d’administration, Christina Pamberg, et la ministre des finances, Rosalie Beuret Siess, ont d’ailleurs remercié son prédécesseur, Bertrand Valley, qui a passé plus de 20 ans à la tête de la BCJ. /alr