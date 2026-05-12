Silver Dust annonce une tournée Européenne pour 2027

Le groupe de métal jurassien prendra la route dès le mois de janvier pour une série de 16 dates ...
Silver Dust annonce une tournée Européenne pour 2027

Le groupe jurassien de métal prendra la route dès le mois de janvier pour une série de 16 dates avec le Motocultor Across Europe Tour 2027, avec une date en Suisse, à Pratteln.

Le groupe jurassien se produira à travers toute l'Europe en 2027. (photo : www.silver-dust.net) Le groupe jurassien se produira à travers toute l'Europe en 2027. (photo : www.silver-dust.net)

Silver Dust ne tient décidément pas en place. À peine de retour du Brésil, le groupe de métal jurassien annonce ce mardi dans un communiqué partir en tournée européenne début 2027. La formation menée par Kiki Crétin alias Lord Campbell se produira aux côtés de Rhapsody Of Fire et Serious Black à l’occasion du Motocultor Across Europe Tour 2027, porté par le festival du même nom. 16 dates sont prévues à travers 9 pays. La tournée s’arrêtera en Suisse, à Pratteln, le 27 janvier. Silver Dust précise que cette tournée ouvrira la première phase de l’itinéraire européen du groupe en 2027. /comm-tna


 

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