Silver Dust ne tient décidément pas en place. À peine de retour du Brésil, le groupe de métal jurassien annonce ce mardi dans un communiqué partir en tournée européenne début 2027. La formation menée par Kiki Crétin alias Lord Campbell se produira aux côtés de Rhapsody Of Fire et Serious Black à l’occasion du Motocultor Across Europe Tour 2027, porté par le festival du même nom. 16 dates sont prévues à travers 9 pays. La tournée s’arrêtera en Suisse, à Pratteln, le 27 janvier. Silver Dust précise que cette tournée ouvrira la première phase de l’itinéraire européen du groupe en 2027. /comm-tna
Silver Dust annonce une tournée Européenne pour 2027
Le groupe de métal jurassien prendra la route dès le mois de janvier pour une série de 16 dates ...
RFJ
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