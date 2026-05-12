Une large coalition fait front commun contre l’initiative de l’UDC

De son côté, le Gouvernement jurassien a voulu envoyer un signal fort en s’affichant avec les opposants. « Cette réponse rigide causerait davantage de chaos et de complexité qu’elle ne produirait d’effets positifs. C’est important quand on gouverne un canton de démontrer que derrière des slogans qui semblent pouvoir résoudre de manière simple des problématiques complexes, les réalités sont bien différentes », explique la présidente de l’exécutif Rosalie Beuret Siess. Elle ajoute que les dangers sont multiples d’un point de vue institutionnel, notamment concernant les accords avec l’Union européenne. « Compte tenu de notre région frontalière, mais aussi de notre tissu économique largement exportateur, on serait dans une situation particulièrement compliquée. Nos entreprises et notre système de soins fonctionnent notamment grâce à des travailleurs qui viennent de l’étranger », souligne-t-elle.

L’UDC Jura présentera ses arguments en faveur de l’initiative « Pas de Suisse à 10 millions ! » lundi prochain à l’occasion d’une conférence de presse. RFJ vous proposera également un débat le 27 mai entre les deux conseillers nationaux jurassiens, à savoir l’UDC Thomas Stettler et le socialiste Loïc Dobler. /lge