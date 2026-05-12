Une large coalition fait front commun contre l’initiative de l’UDC

Le Gouvernement jurassien a décidé de s’afficher ouvertement avec les opposants à l’initiative ...
Une large coalition fait front commun contre l’initiative de l’UDC

Le Gouvernement jurassien a décidé de s’afficher ouvertement avec les opposants à l’initiative UDC, « Pas de Suisse à 10 millions ! » Il a présenté ses arguments en compagnie de tous les partis jurassiens, des milieux économiques et des partenaires sociaux.

De nombreux acteurs étaient présents ce mardi pour présenter des arguments contre l'initiative UDC. De nombreux acteurs étaient présents ce mardi pour présenter des arguments contre l'initiative UDC.

Le Gouvernement jurassien sort de sa réserve pour s’opposer à l’initiative de l’UDC, « Pas de Suisse à 10 millions ! » Mardi en conférence de presse, des représentants de tous les partis jurassiens, sauf de l’UDC, ainsi que les milieux économiques et les partenaires sociaux ont présenté leurs arguments contre ce texte qui est soumis au peuple le 14 juin. Ils ont parlé d’un texte « jugé extrême, rigide et dangereux pour l’avenir du Jura et de la Suisse » qui « constitue une mauvaise réponse à des défis pourtant bien réels ». Pour les opposants, imposer « un plafond démographique arbitraire ne permettrait pas de répondre » à ces derniers.

Rosalie Beuret Siess : « Le Gouvernement a souhaité sortir de sa réserve compte tenu des enjeux que cette votation représente. »

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De son côté, le Gouvernement jurassien a voulu envoyer un signal fort en s’affichant avec les opposants. « Cette réponse rigide causerait davantage de chaos et de complexité qu’elle ne produirait d’effets positifs. C’est important quand on gouverne un canton de démontrer que derrière des slogans qui semblent pouvoir résoudre de manière simple des problématiques complexes, les réalités sont bien différentes », explique la présidente de l’exécutif Rosalie Beuret Siess. Elle ajoute que les dangers sont multiples d’un point de vue institutionnel, notamment concernant les accords avec l’Union européenne. « Compte tenu de notre région frontalière, mais aussi de notre tissu économique largement exportateur, on serait dans une situation particulièrement compliquée. Nos entreprises et notre système de soins fonctionnent notamment grâce à des travailleurs qui viennent de l’étranger », souligne-t-elle.

L’UDC Jura présentera ses arguments en faveur de l’initiative « Pas de Suisse à 10 millions ! » lundi prochain à l’occasion d’une conférence de presse. RFJ vous proposera également un débat le 27 mai entre les deux conseillers nationaux jurassiens, à savoir l’UDC Thomas Stettler et le socialiste Loïc Dobler. /lge

Rosalie Beuret Siess : « Les dangers sont multiples. »

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