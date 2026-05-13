La Fête fédérale de musique à Bienne : la relève au rendez-vous

La Fête fédérale de musique attirera près de 20'000 mélomanes dans les rues du Bienne, du 14 au 17 mai. Parmi eux, de nombreux jeunes musiciens fouleront les espaces. Assurer cette précieuse relève est un objectif majeur pour la plupart des sociétés de musique, lesquelles mettent sur pied des programmes de formation variés, de l’éveil musical à l’intégration pure et simple dans les fanfares. C’est le cas à Grandval, où La Persévérance se distingue par le soin qu’elle met à créer de jeunes vocations, les développer et leur permettre de s’épanouir. Rencontre à Grandval avec Matthieu Juillerat, responsable de la formation, et Yanis Gafner, jeune joueur de cornet.