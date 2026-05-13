La Fête fédérale de musique à Bienne : la relève au rendez-vous

Les sociétés de musique savent séduire les plus jeunes. A Grandval, La Persévérance mise sur ...
La Fête fédérale de musique à Bienne : la relève au rendez-vous

Les sociétés de musique savent séduire les plus jeunes. A Grandval, La Persévérance mise sur la formation et l’intégration.

La société de musique La Persévérance soigne les détails en vue de sa participation à la Fête fédérale de musique. La société de musique La Persévérance soigne les détails en vue de sa participation à la Fête fédérale de musique.

La Fête fédérale de musique attirera près de 20'000 mélomanes dans les rues du Bienne, du 14 au 17 mai. Parmi eux, de nombreux jeunes musiciens fouleront les espaces. Assurer cette précieuse relève est un objectif majeur pour la plupart des sociétés de musique, lesquelles mettent sur pied des programmes de formation variés, de l’éveil musical à l’intégration pure et simple dans les fanfares. C’est le cas à Grandval, où La Persévérance se distingue par le soin qu’elle met à créer de jeunes vocations, les développer et leur permettre de s’épanouir. Rencontre à Grandval avec Matthieu Juillerat, responsable de la formation, et Yanis Gafner, jeune joueur de cornet.

Reportage à Grandval avec La Persévérance :

Ecouter le son

Yanis Gafner a pu intégrer la fanfare. Yanis Gafner a pu intégrer la fanfare.


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