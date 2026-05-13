« Le plus grand spectacle du monde » joué par les élèves de Saignelégier

Près de 150 élèves de l’école primaire de Saignelégier feront vibrer la Halle du Marché-Concours. L’établissement a mis sur pied un spectacle réunissant toutes les classes de la 3e à la 8e. Deux représentations officielles auront lieu les 22 et 23 mai. C’est le professeur de chant Pascal Arnoux qui a dirigé ce projet intitulé « Le plus grand spectacle du monde », inspiré du film « The Greatest Showman ». L’idée est née il y a environ deux ans. « J’avais envie de réunir tous mes élèves et de leur offrir l’occasion de se produire sur scène. La musique, ce n’est pas simplement des fiches de solfèges, mais aussi essayer de gérer un stress, mémoriser des paroles et des rythmes. Il y a beaucoup de facultés à réunir pour être des petits artistes et un spectacle, c’est idéal pour le faire », explique Pascal Arnoux.