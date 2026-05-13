« Le plus grand spectacle du monde » joué par les élèves de Saignelégier

L’école primaire de Saignelégier a mis sur pied un projet intitulé « Le plus grand spectacle du monde ». Ce dernier sera joué par près de 150 élèves les 22 et 23 mai à la Halle du Marché-Concours de Saignelégier.
Près de 150 élèves de l’école primaire de Saignelégier feront vibrer la Halle du Marché-Concours. L’établissement a mis sur pied un spectacle réunissant toutes les classes de la 3e à la 8e. Deux représentations officielles auront lieu les 22 et 23 mai. C’est le professeur de chant Pascal Arnoux qui a dirigé ce projet intitulé « Le plus grand spectacle du monde », inspiré du film « The Greatest Showman ». L’idée est née il y a environ deux ans. « J’avais envie de réunir tous mes élèves et de leur offrir l’occasion de se produire sur scène. La musique, ce n’est pas simplement des fiches de solfèges, mais aussi essayer de gérer un stress, mémoriser des paroles et des rythmes. Il y a beaucoup de facultés à réunir pour être des petits artistes et un spectacle, c’est idéal pour le faire », explique Pascal Arnoux.
Pascal Arnoux : « J’avais envie de leur offrir l’occasion de se produire sur scène. »
Il s’est donc lancé le challenge de faire participer tous ses élèves. Pour cela, il a eu l’appui d’une vingtaine de professeurs, ainsi que de quatre musiciens. Des costumes et des décors ont été fabriqués directement par les enfants en classe. Il a ensuite fallu reprendre des chansons et des textes pour créer un spectacle qui correspond à l’établissement. À travers les douze scènes, Pascal Arnoux a surtout voulu mettre en avant « la tolérance envers les gens qui sont différents ». /lge