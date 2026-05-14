La Fête fédérale de musique à Bienne : une première pour la fanfare de Lajoux

Une première Fête fédérale de musique pour la fanfare de Lajoux. La manifestation a démarré jeudi et se tiendra jusqu’à dimanche à Bienne. RFJ se plonge cette semaine dans l’univers de l’événement qui réunit plus de 20'000 musiciens de tout le pays. De nombreux représentants de la région sont aussi présents dans la cité seelandaise. Parmi eux, la fanfare de Lajoux découvrira la manifestation pour la première fois de son histoire.

La société n'a pas vraiment hésité à prendre part à la Fête fédérale de musique : « Il n’y a pas eu beaucoup de discussions. Toute l’assemblée a voté "oui" pour cette participation », explique Benjamin Lovis, président de la fanfare de Lajoux. Les Taignons seront alignés samedi après-midi au collège Sahligut en 4e catégorie harmonie : « Nous aurons deux morceaux à présenter. Le premier nous a été imposé et sera joué par toutes les autres sociétés de la même catégorie. Le deuxième a été sélectionné parmi une liste à choix. Nous présenterons ces deux morceaux devant le jury », explique le président.