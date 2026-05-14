La Fête fédérale de musique à Bienne : une première pour la fanfare de Lajoux

La société taignonne participera à la manifestation pour la première fois de son histoire cette ...
La Fête fédérale de musique à Bienne : une première pour la fanfare de Lajoux

La société taignonne participera à la manifestation pour la première fois de son histoire cette semaine à Bienne. Ses musiciens veulent s’amuser mais aussi montrer un travail de longue haleine.

La fanfare de Lajoux participera à sa première Fête fédérale de musique (Photo : Benjamin Lovis). La fanfare de Lajoux participera à sa première Fête fédérale de musique (Photo : Benjamin Lovis).

Une première Fête fédérale de musique pour la fanfare de Lajoux. La manifestation a démarré jeudi et se tiendra jusqu’à dimanche à Bienne. RFJ se plonge cette semaine dans l’univers de l’événement qui réunit plus de 20'000 musiciens de tout le pays. De nombreux représentants de la région sont aussi présents dans la cité seelandaise. Parmi eux, la fanfare de Lajoux découvrira la manifestation pour la première fois de son histoire.

La société n'a pas vraiment hésité à prendre part à la Fête fédérale de musique : « Il n’y a pas eu beaucoup de discussions. Toute l’assemblée a voté "oui" pour cette participation », explique Benjamin Lovis, président de la fanfare de Lajoux. Les Taignons seront alignés samedi après-midi au collège Sahligut en 4e catégorie harmonie : « Nous aurons deux morceaux à présenter. Le premier nous a été imposé et sera joué par toutes les autres sociétés de la même catégorie. Le deuxième a été sélectionné parmi une liste à choix. Nous présenterons ces deux morceaux devant le jury », explique le président.

Benjamin Lovis : « Ce serait bête de passer à côté d’une telle occasion. »

Ecouter le son

De l’amusement mais aussi du travail.

Les membres de la fanfare de Lajoux souhaitent, avant tout, « s’amuser » durant la Fête fédérale de musique. Le travail a toutefois été très minutieux avant de se présenter devant le public biennois : « C’est un concours donc on va jouer sur les détails. Ça fait des mois qu’on bosse ces deux pièces. On fait vraiment dans la finesse pour être le plus juste et le plus précis possible. » Les Taignons n’ont pas d’objectif de classement. « Le but est de donner la meilleure version de ce qu’on va pouvoir produire et après on verra où ça se situe par rapport au reste de la Suisse », estime finalement Benjamin Lovis. /clo-fwo


 

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