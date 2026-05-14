Une nouvelle cuvée pour le JURAAIRTOUR

Une double casquette pour le président du JURAAIRTOUR. La 3e édition de la course de marche et vol en parapente se déroulera du 23 au 25 mai prochain dans la région. L’événement fait partie du Championnat suisse de Hike&Fly. Il accueillera 24 participants qui devront parcourir entre 100 et 250 km dans les airs et sur terre. Le départ et l’arrivée du JURAAIRTOUR se tiendront à Moutier. Le cadre de la course va s’étendre à l’est dans la vallée de Balsthal et à l’ouest dans la région du Suchet.

Morane Montavon est à la tête du comité d’organisation de la manifestation. Le Jurassien a présenté l’événement mercredi en conférence de presse. Il prendra également part à la course en tant qu’athlète. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a voulu mettre sur pied le JURAAIRTOUR. « J’ai participé à beaucoup de compétitions dans toute la Suisse. Il y avait aussi deux courses dans la région dans le passé. Ça me paraissait essentiel de recréer quelque chose », explique Morane Montavon. L’athlète estime toutefois avoir un léger avantage par rapport à ses concurrents en connaissant la région : « On sait où les thermiques se déclenchent et on connait les courants qui passent dans les gorges. » Il nuance également en avouant que les locaux ont une certaine pression qui peut « pousser à faire des erreurs ».