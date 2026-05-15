La musique militaire prend part à la Fête fédérale de musique

À la Fête fédérale de musique, les harmonies, brass band et fanfares civiles ne sont pas les seules à battre la mesure dans les rues et sur les scènes biennoises. La musique militaire est, elle aussi, présente depuis ce jeudi et jusqu’à dimanche. Des officiers de carrière sont membres du jury. L’armée met à disposition du matériel. Trois concerts sont aussi organisés pendant la fête.

Cet évènement national représente un véritable terreau pour sélectionner les futurs musiciens de l’armée, d’après Fabrice Reuse, major au centre de compétence de la musique militaire. Ce qui distingue la pratique d’un instrument à l’armée de celle dans une société de musique, c’est le temps de répétition, précise le membre de la direction de l’association suisse des musiques. «Une société civile répète une à deux fois par semaine à raison de deux heures. Sous les drapeaux, ils s’entraînent toute la semaine», précise Fabrice Reuse. Ce temps à disposition permet de s’attarder sur les chorégraphies, les éléments visuels ou les solistes. Des morceaux peuvent également être arrangés par les musiciens.





Une musique militaire en pleine évolution

Souvent considérée comme protocolaire et traditionnelle, Fabrice Reuse préfère qualifier la musique militaire de «performante», «qualitative», «sérieuse», mais aussi «fort sympathique». L’officier de carrière espère que l’image et la tendance de cette pratique évoluera. «Nous cherchons à ouvrir le spectre par rapport au répertoire. Notre rôle consiste à maintenir notre histoire musicale, mais aussi d’apporter des éléments plus modernes», explique-t-il. Les compositions suisses sont également plébiscitées.