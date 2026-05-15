M6 sera à Dritchino pour un « Cauchemar en cuisine »

Dritchino sera un lieu de tournage pour « Cauchemar en cuisine ». Selon nos informations, M6 réalisera un épisode de l’émission culinaire le vendredi 29 mai lors du festival de musique à Courgenay. Le directeur de l’événement Serge Surgand a confirmé ce vendredi matin à RFJ que le présentateur de l’émission, Philipe Etchebest, profitera de sa présence sur scène le soir avec son groupe de rock Chef & the Gang pour s’inviter dans un foodtruck. Le chef cuisinier montera dans le camion de « Ma poutine ». L’entreprise vaudoise est spécialisée dans la confection de ce plat canadien de frites mélangées à du fromage en grains et nappées d’une sauce brune. Selon Serge Surgand, « l’idée de M6 est que Philippe Etchebest explique comment travailler dans un foodtruck quand il y a beaucoup de monde ».

La chaine de télévision française enverra à Courgenay une équipe d’une dizaine de personnes. « C’est vachement bien. Ils nous ont demandé et on a sauté sur l’occasion », se réjouit Serge Surgand qui voit cela comme une belle mise en lumière du festival. Pourtant, l’émission et son animateur vedette sont connus pour ne pas y aller avec le dos de la cuillère avec les restaurateurs passés au crible. Mais l’épisode ne concerne pas les cuisines du Dritchino. Le directeur ne craint donc pas de mauvaise publicité culinaire pour l’événement qui vivra sa 4e édition les 29 et 30 mai prochains. /nmy