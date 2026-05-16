Continuer à faire vivre la musique de fanfare à travers le temps

La Fête fédérale de musique se poursuit à Bienne. La 35e édition a débuté jeudi et se termine dimanche, elle devrait recevoir la venue totale de 25'000 musiciens répartis dans 532 sociétés. Ce qui en fait la plus grande manifestation musicale de Suisse.

Comment la musique des fanfares peut-elle rester attrayante ? C'est le sujet de la conférence qui se tient ce samedi après-midi à la Bibliothèque de la ville de Bienne à l'occasion de le Fête fédérale de musique. L’événement, principalement destiné aux musiciens, les invite à améliorer leur communication. Les fanfares peuvent mettre différentes choses en place pour continuer à séduire le public et attirer la relève. Il s’agit par exemple de communiquer par le biais des réseaux sociaux et d’avant tout définir son public cible.