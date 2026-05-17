Bienne vit son dernier jour en tant que capitale de la musique de fanfare

La météo a été capricieuse pendant ces quatre jours de festivités, mais il en faut plus pour décourager un public venu de toute la Suisse. Bienne a vibré durant quatre jours au rythme de la musique de fanfare. La 35e édition de la Fête fédérale de musique s’achève ce dimanche avec le bouquet final : la cérémonie de clôture. Retour sur ces quatre jours de fête.