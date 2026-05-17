Bienne vit son dernier jour en tant que capitale de la musique de fanfare

La 35e édition de la Fête fédérale de musique se termine ce dimanche. Avant le bilan officiel ...
Bienne vit son dernier jour en tant que capitale de la musique de fanfare

La 35e édition de la Fête fédérale de musique se termine ce dimanche. Avant le bilan officiel, place à un dernier reportage.

Les concerts de ce samedi soir ont attiré une foule impressionnante sur la place de l’esplanade à Bienne. Les concerts de ce samedi soir ont attiré une foule impressionnante sur la place de l’esplanade à Bienne.

La météo a été capricieuse pendant ces quatre jours de festivités, mais il en faut plus pour décourager un public venu de toute la Suisse. Bienne a vibré durant quatre jours au rythme de la musique de fanfare. La 35e édition de la Fête fédérale de musique s’achève ce dimanche avec le bouquet final : la cérémonie de clôture. Retour sur ces quatre jours de fête.

Reportage à Fête fédérale de musique 

Ecouter le son

L’événement est considéré comme l’un des plus importants rassemblements de musique amateur d’Europe. Une soixantaine d’événements musicaux gratuits ont été proposés au public. /mbe


 

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