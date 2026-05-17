Faire découvrir la région à travers la randonnée et l’histoire

Allier découverte historique et plaisir de la randonnée : c’est le pari du nouvel ouvrage signé Marco Prunotto et Diego Brait, En balade : sur les chemins des prince-évêques, de Bâle à Bienne à la découverte de l’histoire et du patrimoine. Disponible depuis une dizaine de jours, le livre, publié aux éditions Château & Attinger, invite les lecteurs à parcourir onze itinéraires pédestres reliant Bâle à Bienne. Chaque balade est accompagnée de cartes détaillées, de conseils pratiques, de suggestions de visites et d’anecdotes historiques mettant en valeur le patrimoine de la région. Le projet est né d’une randonnée des deux auteurs sur la Via Francigena, en Italie. « La marche est une possibilité méconnue de découvrir les richesses d’une région », explique Diego Brait. La volonté des deux auteurs était de permettre aux randonneurs de partir marcher avec le livre afin d’en apprendre davantage sur les paysages et l’histoire des lieux traversés. L’ouvrage relie Bâle et Bienne en passant par Bâle-Campagne, le canton du Jura, le Jura bernois et le Chasseral. « Nous voulions faire connaître cette région, notamment aux personnes alémaniques, qui ont souvent une vision assez condescendante de cette partie de la Suisse », affirme Diego Brait.