L’UDC Jura en campagne pour limiter le nombre d’habitants

L’UDC Jura appelle la population à dire stop à une immigration incontrôlée. Le parti a réuni la presse lundi pour défendre l’initiative « Pas de Suisse à 10 millions ». Le texte qui vise à limiter le nombre d’habitants dans notre pays sera soumis en votation le 14 juin. Les représentants de la formation agrarienne ont notamment expliqué que les paysages suisses et jurassiens se transformaient sous la pression migratoire. Le président de l’UDC Jura a appelé à arrêter le sacrifice des terres nourricières. « C’est vraiment le bétonnage qui nous fait peur, surtout au milieu agricole. Notre canton est aussi en danger », souligne Alain Koller.

Le parti réfute l’argument selon lequel les régions périphériques comme le Jura risquent une pénurie de main-d’œuvre, notamment dans la santé, si le texte est accepté. Les intervenants ont expliqué que 40'000 personnes pourraient encore venir en Suisse chaque année. Ils ne craignent pas non plus une forte hausse du nombre de frontaliers et estiment que l’initiative aurait pour effet de pousser l’économie régionale à engager davantage de chômeurs jurassiens.