La Fête fédérale de musique se termine sur une note très positive

Les fanfares et brass bands de toute la Suisse ont fait vibrer la ville de Bienne pendant quatre ...
La Fête fédérale de musique se termine sur une note très positive

Les fanfares et brass bands de toute la Suisse ont fait vibrer la ville de Bienne pendant quatre jours, malgré une météo capricieuse.

Cent mille visiteurs étaient attendus et plus de 24’000 musiciens issus de 532 sociétés ont participé aux concours. Cent mille visiteurs étaient attendus et plus de 24’000 musiciens issus de 532 sociétés ont participé aux concours.

La 35e Fête fédérale de musique a brassé les foules pendant quatre jours à Bienne. Cent mille visiteurs étaient attendus et plus de 24’000 musiciens issus de 532 sociétés ont participé aux concours, selon les estimations des organisateurs. À l’heure du bilan, aucun incident n’est à déplorer et l’émotion était au rendez-vous pour le président de la Fédération jurassienne de musique et membre du comité de la Fête fédérale, Christian Kobel. « Il faut souligner le grand engouement et la participation d’une grande partie de la population, ainsi que des bénévoles venus du Jura, du Jura bernois et de toute la Suisse », a-t-il déclaré.

Les défis organisationnels étaient importants, notamment en raison du délai serré pour la mise sur pied de l’événement, après le désistement de la ville d’Interlaken. La logistique a nécessité de grands efforts, par exemple pour servir 5'000 repas par jour aux musiciens, avec une cadence de 1'000 repas par heure. Les transports ont aussi nécessité une grande coordination. Lors du pic d’affluence des cars privés dans la cité seelandaise, un bus entrait ou sortait de la ville toutes les sept minutes afin de transporter les musiciens et visiteurs venus de toute la Suisse. /jse


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