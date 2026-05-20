Fermeture de la filiale postale de la vieille ville de Delémont

Le bureau postal fermera ses portes dans le courant de l’automne 2026. La Poste prévoit de ...
Fermeture de la filiale postale de la vieille ville de Delémont

Le bureau postal fermera ses portes dans le courant de l’automne 2026. La Poste prévoit de transférer ses prestations au Mini-Marché.

La filiale postale de la vieille ville de Delémont cessera définitivement ses activités à l’automne 2026. La filiale postale de la vieille ville de Delémont cessera définitivement ses activités à l’automne 2026.

La filiale postale de la vieille ville de Delémont cessera définitivement ses activités à l’automne 2026. Dès cette période, les habitants pourront toutefois continuer à effectuer leurs opérations postales dans le Mini-Marché, à la rue de l’Hôpital 22, dans le cadre d’un partenariat conclu avec La Poste Suisse. Ce nouveau point d’accès remplacera l’office de poste actuel. La filiale principale de La Poste à Delémont ainsi que l’automate à colis My Post 24, installé à la Place de la Poste 8, resteront en service.

Dans un communiqué transmis ce mercredi, La Poste explique que cette réorganisation vise à adapter son offre à l’évolution des habitudes de la clientèle. De son côté, le maire de Delémont, Damien Chappuis, salue le maintien d’un point d’accès postal dans la vieille ville malgré la fermeture de l’office de poste traditionnel. /comm-aca


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