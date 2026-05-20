Le Jura exclut d’introduire une taxe sur les urgences

Le canton du Jura ne mettra pas en place une taxe de 50 francs sur les urgences pour des cas bénins. Le ministre de la santé, Stéphane Theurillat, a réitéré la position du Gouvernement ce mercredi devant le Parlement. Il s’est exprimé en réponse à une interpellation du député Rémy Meury (CS-POP) qui demandait si le canton entendait introduire une telle taxe qui est en débat aux Chambres fédérales. Le projet a été adopté par le Conseil national et doit encore passer devant le Conseil des États. La compétence d’instaurer cette contribution reviendrait aux cantons, ce que Stéphane Theurillat exclut quoiqu’il advienne. Le ministre de la santé n’a pas caché ses doutes sur la manière d’appliquer un tel système et de son efficacité sur les coûts de la santé. Stéphane Theurillat a répété que la priorité du canton du Jura était de « maintenir l’accès aux soins à l’ensemble de la population ». /fco