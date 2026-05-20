Le projet de Conseil général présenté à Saignelégier avant le vote populaire

L’idée de créer un Conseil général (CG) à Saignelégier a été présentée à la population. Une séance d’information s’est tenue mardi soir à la Halle-Cantine. Plus d’une centaine de citoyens a répondu à l’invitation du Conseil communal et de la commission spéciale en charge du dossier (CCGS). Cette dernière propose un Conseil général de 21 membres élus lors des prochaines élections communales d’octobre 2027. Tout ayant droit pourra se porter candidat, moyennant la récolte de 20 parrainages. Le délégué cantonal aux affaires communales Julien Buchwalder, invité à la séance, l’a rappelé à l’assistance. La CCGS a réalisé une estimation haute des coûts annuels du CG à 20'000 francs. Les citoyens de Saignelégier se prononceront sur la création d’un Conseil général le 27 septembre prochain en votation populaire. Si le nouvel organe législatif est accepté, son entrée en vigueur est prévue au début de la prochaine législature, soit au 1er janvier 2028.





Un outil utile et une représentativité sauvegardée

La présentation du projet et les échanges avec les habitants ont duré deux heures. Le président de la commission spéciale a notamment pu donner les avantages d’opter pour un Conseil général plutôt qu’une assemblée communale qui, selon lui, attire en moyenne 1 à 2% de la population. « Vu la complexité des affaires communales, c’est un outil plus facile à gérer et plus dynamique », avance Jean-Marie Miserez qui imagine trois à cinq séances par année pour le nouveau législatif.

L’une des préoccupations citoyennes soulevée durant la séance a été la représentativité des petits villages et hameaux ainsi que des sociétés locales. Le président de la CCGS admet que « tous les citoyens n’auront pas accès directement au Conseil général et à la prise de décision. Par contre, ils pourront toujours s’exprimer à travers un groupe de citoyens, un parti ou un groupe de citoyens constitué sur une idée de base ». Jean-Marie Miserez ajoute que la population aura aussi à disposition le référendum « qui permet de contester une décision prise par l’organe législatif ». Il s’est notamment appuyé mardi soir sur l’expérience de Gabrielle Maître. La membre du Conseil général de Val Terbi depuis bientôt cinq ans, et qui en a été la présidente l’an passé, a témoigné de son vécu au sein du législatif de la commune fusionnée vadaise durant la séance.