Les meilleurs DJ de Suisse s’affronteront à Delémont

La ville de Delémont accueillera dans quelques mois les meilleurs DJ de Suisse. La grande finale de la branche nationale du concours légendaire « DMC World DJ Championships » se déroulera en septembre dans la capitale jurassienne, selon un communiqué transmis récemment par DMC Switzerland. Après plusieurs années d’absence de l’événement en Suisse, les organisateurs disent vouloir remettre la culture DJ sous les projecteurs. Les qualifications se déroulent actuellement en ligne. Les DJ qui souhaitent y prendre part peuvent le faire jusqu’au 1er juillet. Les artistes sélectionnés participeront ensuite à la grande finale nationale à Delémont pour éventuellement décrocher un ticket pour la finale mondiale des DMC à Londres. /comm-alr

