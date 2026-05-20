Une baisse des impôts n’est pas à l’ordre du jour dans le Jura

Une réduction de 1% des impôts n’est pas envisagée dans le Jura. Le député Alain Koller (UDC) a développé mercredi au Parlement une interpellation demandant une baisse de la fiscalité dès le budget 2027. L’élu de Bourrignon a estimé que notre canton ne peut plus se contenter d’être le « champion des taxes ». Sa proposition s’est toutefois heurtée à une opposition de tous les autres groupes parlementaires et du Gouvernement.

« Une baisse de 1%, bien que modeste en apparence, représente un signal de confiance envers l'économie privée et une mesure concrète pour le pouvoir d'achat des ménages », a relevé le député. Pour financer ce manque à gagner, l'UDC estime qu'il faut notamment agir sur le frein aux dépenses. Ces propos ont fait bondir la gauche qui souligne que le canton du Jura n'est pas un enfer fiscal. Le PLR et le Centre n'ont pas non plus adhéré à l'interpellation.

Au nom du Gouvernement, la ministre des finances, Rosalie Beuret Siess, a souligné que des efforts significatifs avaient été consentis ces dernières années sur la baisse fiscale. « Présenter aujourd'hui la situation comme si rien n'avait été fait ne correspond pas à la réalité », a-t-elle ajouté.