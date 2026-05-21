L'Espace Découverte Énergie ouvre ses portes le temps d'un weekend

Visites guidées des éoliennes, observation du soleil, simulations, balades avec des chiens et des chevaux. De nombreuses activités gratuites attendent les visiteurs du 23 au 24 mai de 10h à 16h à Mont-Soleil, au-dessus de St-Imier. L'Espace Découverte Énergie ouvre ses portes pour sensibiliser sur les énergies durables.

1500 personnes sont attendues sur le weekend. La directrice d'Espace Découverte Énergie espère «qu’elles comprendront pour quelles raisons nous nous donnons autant de peine pour expliquer ce qu’est la transition énergétique et ce que représente les énergies renouvelables pour la région, mais aussi pour l’avenir de la population.» Moussia de Watteville y voit aussi un moment symbolique. Ce 11 mai représente le jour du dépassement suisse. À compter de ce jour, les ressources naturelles disponibles pour l’année ont été épuisées.