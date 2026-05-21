L'Espace Découverte Énergie ouvre ses portes le temps d'un weekend

Les 23-24 mai, de nombreuses activités gratuites permettront aux visiteurs de se familiariser avec le site de Mont-Soleil, au-dessus de St-Imier, et de manière générale avec les énergies renouvelables.
Visites guidées des éoliennes, observation du soleil, simulations, balades avec des chiens et des chevaux. De nombreuses activités gratuites attendent les visiteurs du 23 au 24 mai de 10h à 16h à Mont-Soleil, au-dessus de St-Imier. L'Espace Découverte Énergie ouvre ses portes pour sensibiliser sur les énergies durables.
1500 personnes sont attendues sur le weekend. La directrice d'Espace Découverte Énergie espère «qu’elles comprendront pour quelles raisons nous nous donnons autant de peine pour expliquer ce qu’est la transition énergétique et ce que représente les énergies renouvelables pour la région, mais aussi pour l’avenir de la population.» Moussia de Watteville y voit aussi un moment symbolique. Ce 11 mai représente le jour du dépassement suisse. À compter de ce jour, les ressources naturelles disponibles pour l’année ont été épuisées.
Moussia de Watteville : « J’espère que les visiteurs comprendront pour quelles raisons nous nous donnons autant de peine »
Parmi les collaborations prévues, il y aura notamment celle avec la Haute Ecole Arc. Deux projets sont développés par des étudiants. Le premier représente une visite virtuelle de l’intérieur d’une éolienne de bas en haut. Le second donne l’occasion de produire de l’électricité en modifiant tous les paramètres autour d’une éolienne: vent, direction et force.
L’Ecole de Ski Suisse sera également sur place. L’ESS s’occupera de la restauration. Elle prévoit aussi un bike park pour les enfants et la projection du film « Un petit truc en plus » le samedi soir.
Les organisateurs encouragent les visiteurs à venir en transports publics. Les places de parking sont limitées et des partenariats sont prévus, notamment avec le funiculaire. /ehe