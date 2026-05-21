La demande de concession d’eau pour la géothermie officiellement déposée

Comme évoqué en réunion publique fin avril, Geo-Energie Jura a bien déposé officiellement une demande de concession pour prélever de l’eau dans le ruisseau du Tabeillon. La demande est publiée ce jeudi au Journal officiel, lançant le délai d’opposition d’un mois qui prendra donc fin le 22 juin. Ce besoin en eau, qui a toujours suscité de vives inquiétudes et contestations des opposants, vise à couvrir les besoins pour réaliser la stimulation hydraulique pour le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne.





Laisser au minimum un débit de 75 l/s dans le cours d’eau

Techniquement, la demande de concession vaut pour un « prélèvement de 20 litres par seconde d’eau superficielle dans le ruisseau du Tabeillon ». La société RWB Jura, installée à Porrentruy, a été mandatée pour le réaliser. Le débit résiduel, traduisez ce qui doit être constamment laissé dans le cours d’eau, est donné à 75 l/s. En dessous de cette valeur, il ne sera pas possible de prélever de l’eau. Entre 75 et 95 l/s, il sera possible de procéder à un pompage partiel de manière à laisser au ruisseau cette fameuse valeur résiduelle de 75 l/s. Au-delà de 95 l/s, Geo-Energie Jura serait donc autorisé à pomper 20 l/s.





Débit d’étiage : le grand écart des chiffres

Le débit d’étiage, à savoir le débit minimal en période de basses eaux, a, lui, été calculé à 20l/s selon les chiffres parus au JO. Soit pas loin de 10 fois moins que le débit qui avait été estimé en 2014 dans un rapport d’impact sur l’environnement : on parlait à l’époque d’un débit d’étiage estimé à 194 l/s. Ce chiffre qui figurait dans le Plan spécial « se basait sur une estimation empirique qui ne tenait pas compte de la géologie du terrain », nous explique le Service de l’environnement pour expliquer ce grand écart. Mais il faut aussi comprendre qu’un débit d’étiage élevé était défavorable à Geo-Energie Jura : plus ce seuil minimum est élevé, plus le débit résiduel doit être élevé afin d’être autorisé à prélever de l’eau. Les plans peuvent être consultés auprès de l’Administration communale de Haute-Sorne. /jpi