La route de Courgenay va changer de visage

Le projet de réfection de la route de Courgenay à Porrentruy franchit une étape politique importante. Réuni jeudi soir, le Conseil de ville a largement accepté le crédit de 1,98 million de francs destiné au vaste projet de réaménagement de cet axe très fréquenté, emprunté chaque jour par près de 10'000 véhicules. Le projet est réalisé en collaboration avec le Canton. Son coût total atteint près de 5 millions de francs, dont 1,98 million à la charge de la Ville. Les travaux devraient se dérouler par étapes entre août 2026 et 2028. Le giratoire du Gambrinus fera l’objet d’un chantier séparé, probablement en 2029.

Devant le législatif, la conseillère municipale Chantal Gerber a défendu un projet jugé nécessaire autant pour l’état des infrastructures que pour la sécurité des usagers. Les travaux prévoient notamment la réfection des réseaux souterrains, une amélioration des trottoirs et passages piétons, ainsi que des adaptations pour les cyclistes, notamment au niveau de l’accès du Chemin des Bains. À court terme, des aménagements de modération du trafic et un nouveau passage piéton doivent sécuriser la traversée. À moyen terme, et dans le cadre du développement du secteur d’activités des Vauches, le trafic cycliste et piétonnier de loisir sera dévié pour rejoindre le Gambrinus par un itinéraire séparé de la route cantonale, en passant par l’impasse de la Prairie.





L’unanimité pour réaménager la résurgence de la Beuchire

Le législatif bruntrutain a accepté jeudi soir à l’unanimité un postulat du Centre qui demande d’étudier la possibilité d’une réfection conséquente de la résurgence de la Beuchire. Chantal Gerber a indiqué que le Conseil municipal était ouvert à un appel à projets, tout en rappelant les contraintes imposées par le lieu. « Son intérêt visuel est relatif, l’eau y est parfois trouble. Le site est également très encaissé », ajoutant que les possibilités d’aménagements sont limitées par le bâti et que tout projet d’aménagement devra être validé par le service cantonal du patrimoine.





Les cyclistes bruntrutains au rendez-vous

Les questions orales ont permis de faire le point sur une action menée par la ville de Porrentruy en faveur des cyclistes bruntrutains. En réponse à une question de Lisa Raval (PS-Verts), le conseiller municipal Julien Parietti a indiqué que la participation financière de la ville pour l’entretien des vélos a permis de réaliser 130 réparations chez les commerçants de la place. Au vu de l’engouement, l’enveloppe initiale de 2500 francs prévue par la Municipalité a été augmentée de 4000 francs. /tna