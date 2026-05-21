Les transports publics jurassiens ciblés par des adaptations

Les transports publics jurassiens visés par plusieurs adaptations dans le projet d’horaire 2027. Ce dernier sera mis en consultation dès vendredi et jusqu’au 9 juin par l’Office fédéral des transports. Selon un communiqué des autorités cantonales publié jeudi, plusieurs lignes de bus seront adaptées dans la région. Des réductions et des suppressions de dessertes sont notamment prévues à Damvant et Lucelle.

Les modifications découlent de « la nécessité d’appliquer les critères de cofinancement de la Confédération ». Ces derniers concernent « le taux de couverture des coûts d’une ligne de bus par les recettes qu’elle génère grâce à la vente des titres de transport, l’adéquation entre l’offre et la demande ainsi que le degré d’utilisation des lignes de bus ».





Deux villages du canton verront leur desserte être supprimée

Damvant ne sera plus desservie si la consultation du projet d’horaire 2027 entre en vigueur. La localité de Haute-Ajoie qui compte moins de 100 habitants « ne répond plus au critère fédéral relatif à la fonction de desserte ». La ligne s’arrêtera ainsi à Réclère. Le communiqué des autorités indique également que l’offre entre Delémont, Develier et Bourrignon sera réduite « afin de mieux correspondre à la fréquentation et répondre aux critères de cofinancement fédéraux ». La desserte de Lucelle sera ainsi supprimée.

Dans le Clos du Doubs, la ligne entre St-Ursanne, Ocourt et la Motte va également disparaître. La grande partie des relations entre la gare et la ville de St-Ursanne sera toutefois maintenue. Les liaisons par bus entre Delémont et Moutier seront, de leur côté, réduites et recentrées aux heures de pointe du matin et du soir. L’offre entre Delémont et Courrendlin sera également adaptée à la baisse.





Des améliorations prévues

Le projet d’horaire 2027 prévoit également certaines améliorations dans le canton. La desserte interne de Moutier sera notamment renforcée. Les deux lignes de la cité prévôtoise proposeront une cadence au quart d’heure. Une liaison directe sera proposée de Moutier à Bellelay en passant par Perrefitte.

Enfin aux Franches-Montagnes, les autorités veulent renforcer la desserte de l’étang de la Gruère, site touristique le plus fréquenté du canton. De nouvelles courses pourraient être mises en place entre Saignelégier et Les Reussilles durant « les week-ends, à partir de Pâques et jusqu’à fin septembre, ainsi qu’en semaine durant les vacances scolaires d’été ».

Le Gouvernement jurassien devra encore valider ces propositions. Le communiqué des autorités précise encore que des modifications des horaires ne sont pas prévues sur les lignes ferroviaires. /comm-fwo