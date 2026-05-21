Un robot pour le remplacement du genou à l’HJU

Le robot chirurgical Velys permet de s’adapter à l’anatomie de chaque patient et devrait faire baisser le taux d’insatisfaction des personnes opérées qui dépasse les 30% actuellement. Il ne remplacera toutefois pas complètement le spécialiste. « C’est possiblement l’avenir, mais on réalise encore des interventions avec la technique classique, car il faut maintenir cette connaissance », avoue Ignaki Benareau, médecin-chef au service d’orthopédie. Le spécialiste est bien placé pour parler de sa propre expérience, lui qui vit avec une prothèse de genou. « En deux ans, j’ai fait 7’500km de course à pied et il n’y a pas d’usure. » La pose de telles prothèses est en augmentation en Suisse avec le vieillissement de la population. « D’ici cinq ans, on va passer de 180 patients sur 100'000 personnes qui ont besoin d’une telle intervention à 200, voire 300. »