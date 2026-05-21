Zoug apporte son soutien au Jura pour le transfert de Moutier

Le canton de Zoug apportera un soutien financier d'environ 288'000 francs au canton du Jura entre 2027 et 2031 dans le cadre du transfert de Moutier. Ce soutien permet de compenser le manque à gagner pour l'Etat jurassien qui ne recevra pas tout de suite la totalité du montant de la péréquation qui lui est dû après l'arrivée de la cité prévôtoise.

Le canton de Suisse centrale apporte son soutien « solidarité », a annoncé jeudi la Direction des finances. Le canton de Zurich avait été le premier canton à soutenir financièrement le Jura avec une aide de 16 millions de francs.

Un accord avait été conclu avec les cantons contributeurs à la péréquation. Le système, selon lequel ceux-ci versent chaque année un montant aux cantons plus faibles financièrement, se base sur des données antérieures au transfert de la cité prévôtoise.

Ainsi, pour le Jura - qui fait partie des cantons qui reçoivent chaque année un montant de la péréquation - le transfert de Moutier sera pris en compte à partir de 2032 seulement. Or les charges liées au transfert de la ville devenue jurassienne le 1er janvier dernier sont déjà effectives. /ATS