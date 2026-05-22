Un programme en or pour la 13e édition du CIP-Solidaire

Favoriser les échanges et la solidarité à travers une journée mêlant associations, témoignages, gastronomie et musique. Cette ambition, c’est celle de la 13e édition du CIP-Solidaire se tenant le 31 mai au Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan. Onze associations régionales engagées dans la coopération internationale y présenteront leurs actions dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture durable ou encore de la formation professionnelle. Pour se faire connaître du public, elles participeront à un « speed-dating » interactif.

L’événement fera la part belle aux personnes issues de la migration. Les habitants du centre d’accueil de Tramelan et d’autres communautés étrangères prépareront un repas interculturel composé de spécialités de leur pays d’origine, pensé comme un moment de partage et de convivialité.





Un lien étroit entre or et migration

Une table ronde sera également organisée le mercredi 27 mai. Elle traitera de la thématique de l’or et de la responsabilité de la Suisse dans son extraction. Le responsable du secteur industries extractives à Swissaid Marc Ummel, des Reussilles, sera parmi les intervenants. D’après lui, aborder ce sujet prend tout son sens dans le cadre de ce CIP-solidaire, car migration et or vont souvent de pair.