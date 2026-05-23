La Danse sur la Doux, c’est aussi la fête des enfants

Delémont vit à l’heure de la Danse sur la Doux. La manifestation a démarré vendredi soir avec un apéritif offert par la municipalité. Il s’agissait d’une première. La 55e édition de la fête connaît une autre innovation puisque la scène qui accueille des concerts a été déplacée de la place de la Liberté à la place Roland-Béguelin. Plus de 80 stands sont dressés dans la vieille ville cette année lors de la Danse sur la Doux. Patrick Champion figure parmi les commerçants présents. L’habitant de Vermes tient un stand de vente de jouets pour les enfants depuis plus de 15 ans dans diverses foires et manifestations en Suisse, dont à la Danse sur la Doux. Il ne cache pas qu’il entretient un lien particulier avec la fête delémontaine. « Quand j’étais petit, j’allais à la Danse sur la Doux avec mes parents, c’est une tradition ici dans le canton du Jura et ça se transmet de génération en génération », indique Patrick Champion. L’habitant de Vermes souligne toutefois que les affaires sont plus compliquées depuis la période du Covid et que le nombre de foires se réduit en Suisse. « Les ventes baissent de plus en plus, les places sont de plus en plus chères et les gens achètent de moins en moins en raison de la conjoncture économique donc les foires, c’est bientôt fini », analyse l’habitant de Vermes. Patrick Champion ne relève, par ailleurs, pas vraiment de changements dans les choix et les goûts des enfants au fil des ans. « Les jouets, ça se transmet de génération en génération et les grands qui viennent ici connaissent les jouets parce que leurs parents leur en ont acheté lorsqu’ils étaient petits », observe Patrick Champion.

