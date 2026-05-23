Pierre-Arnauld Fueg rempile à la tête de la section jurassienne du TCS

Pierre-Arnauld Fueg poursuit sa tâche à la présidence de la section jurassienne du Touring Club Suisse (TCS). Le Bruntrutain a été reconduit pour un nouveau mandat de trois ans lors de l’assemblée générale qui s’est tenue récemment à Chevenez. Les comptes 2025 qui bouclent sur un bénéfice de 16'500 francs ont également été adoptés. La section jurassienne du TCS a, par ailleurs, décroché deux deuxièmes places nationales : l’une pour la progression de son nombre de membres et l’autre pour la croissance de son chiffre d’affaires. /comm-fco