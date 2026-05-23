Pierre-Arnauld Fueg rempile à la tête de la section jurassienne du TCS

Le Bruntrutain a été reconduit récemment pour un nouveau mandat à la présidence de la section ...
Pierre-Arnauld Fueg rempile à la tête de la section jurassienne du TCS

Le Bruntrutain a été reconduit récemment pour un nouveau mandat à la présidence de la section jurassienne du Touring Club Suisse (TCS).

Pierre-Arnauld Fueg reste au volant de la section jurassienne du TCS (photo: illustration). Pierre-Arnauld Fueg reste au volant de la section jurassienne du TCS (photo: illustration).

Pierre-Arnauld Fueg poursuit sa tâche à la présidence de la section jurassienne du Touring Club Suisse (TCS). Le Bruntrutain a été reconduit pour un nouveau mandat de trois ans lors de l’assemblée générale qui s’est tenue récemment à Chevenez. Les comptes 2025 qui bouclent sur un bénéfice de 16'500 francs ont également été adoptés. La section jurassienne du TCS a, par ailleurs, décroché deux deuxièmes places nationales : l’une pour la progression de son nombre de membres et l’autre pour la croissance de son chiffre d’affaires. /comm-fco


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le Musée CRAC rend hommage à la course des Rangiers

Le Musée CRAC rend hommage à la course des Rangiers

Région    Actualisé le 23.05.2026 - 12:40

La Danse sur la Doux, c’est aussi la fête des enfants

La Danse sur la Doux, c’est aussi la fête des enfants

Région    Actualisé le 23.05.2026 - 12:36

Messe jurassienne confirmée à Notre-Dame de Paris

Messe jurassienne confirmée à Notre-Dame de Paris

Région    Actualisé le 23.05.2026 - 12:39

Une panne de courant vendredi soir à St-Ursanne

Une panne de courant vendredi soir à St-Ursanne

Région    Actualisé le 23.05.2026 - 12:28

Articles les plus lus

Douaniers français et suisses réunis pour une opération conjointe

Douaniers français et suisses réunis pour une opération conjointe

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 18:07

Une panne de courant vendredi soir à St-Ursanne

Une panne de courant vendredi soir à St-Ursanne

Région    Actualisé le 23.05.2026 - 12:28

La Danse sur la Doux, c’est aussi la fête des enfants

La Danse sur la Doux, c’est aussi la fête des enfants

Région    Actualisé le 23.05.2026 - 12:36

Messe jurassienne confirmée à Notre-Dame de Paris

Messe jurassienne confirmée à Notre-Dame de Paris

Région    Actualisé le 23.05.2026 - 12:39

Un programme en or pour la 13e édition du CIP-Solidaire

Un programme en or pour la 13e édition du CIP-Solidaire

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 16:54

Douaniers français et suisses réunis pour une opération conjointe

Douaniers français et suisses réunis pour une opération conjointe

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 18:07

Une panne de courant vendredi soir à St-Ursanne

Une panne de courant vendredi soir à St-Ursanne

Région    Actualisé le 23.05.2026 - 12:28

Messe jurassienne confirmée à Notre-Dame de Paris

Messe jurassienne confirmée à Notre-Dame de Paris

Région    Actualisé le 23.05.2026 - 12:39