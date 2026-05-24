Un jardin extraordinaire à découvrir pour la Fête de la Nature

Un jardin pas comme les autres et qui favorise la biodiversité se dévoile en Ajoie. Il est situé à Alle et appartient à Dominique et Daniel Bonnemain qui proposent au public de le découvrir jusqu’à lundi, de 10h à 18h, dans le cadre de la Fête de la Nature. La manifestation qui se tient dans toute la Suisse fête sa 15e édition cette année sous le thème « Un œil sur la nature ». Plusieurs événements sont au programme dans le canton du Jura depuis mercredi. Dominique et Daniel Bonnemain ont entamé la réalisation de leur jardin depuis leur installation à Alle il y a 39 ans. L’endroit de plus de 3'000 mètres/carré réunit un potager, des plantes, des fontaines, une mare artificielle ou encore une serre. Il sert d’habitats à de nombreuses espèces comme des chauves-souris, des abeilles, des tritons ou encore des grenouilles. Le jardin qui comprend également des œuvres d’art représente près de 40 ans de travail pour le couple de retraités. « Pour favoriser la biodiversité, on a supprimé les produits toxiques, cela passe aussi par la recherche de plantes qui attirent des insectes », indique Daniel Bonnemain qui précise encore que des habitats pour les chauves-souris et les abeilles maçonnes ont été aménagés, ainsi que des nichoirs pour les oiseaux.