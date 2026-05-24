Un jardin extraordinaire à découvrir pour la Fête de la Nature

Un jardin pas comme les autres et qui favorise la biodiversité se dévoile en Ajoie. Il est situé à Alle et appartient à Dominique et Daniel Bonnemain qui proposent au public de le découvrir jusqu’à lundi, de 10h à 18h, dans le cadre de la Fête de la Nature. La manifestation qui se tient dans toute la Suisse fête sa 15e édition cette année sous le thème « Un œil sur la nature ». Plusieurs événements sont au programme dans le canton du Jura depuis mercredi. Dominique et Daniel Bonnemain ont entamé la réalisation de leur jardin depuis leur installation à Alle il y a 39 ans. L’endroit de plus de 3'000 mètres/carré réunit un potager, des plantes, des fontaines, une mare artificielle ou encore une serre. Il sert d’habitats à de nombreuses espèces comme des chauves-souris, des abeilles, des tritons ou encore des grenouilles. Le jardin qui comprend également des œuvres d’art représente près de 40 ans de travail pour le couple de retraités. « Pour favoriser la biodiversité, on a supprimé les produits toxiques, cela passe aussi par la recherche de plantes qui attirent des insectes », indique Daniel Bonnemain qui précise encore que des habitats pour les chauves-souris et les abeilles maçonnes ont été aménagés, ainsi que des nichoirs pour les oiseaux.
Daniel Bonnemain : « On a mis des habitats pour les chauves-souris ou les abeilles maçonnes pour que ces espèces puissent se réfugier et se reproduire chez nous. »
De son côté, l’épouse de Daniel Bonnemain, Dominique, s’occupe surtout des plantes. « J’ai choisi de planter des vivaces car ce sont des plantes qui reviennent tout le temps, qui s’étoffent et qui agrémentent bien le jardin », souligne la retraitée. « J’essaie aussi de jouer avec les couleurs et la floraison qui s’échelonne au fil des saisons », précise l’habitante d’Alle. Dominique Bonnemain est aussi en charge du désherbage à la main mais elle ne juge pas cette tâche trop difficile pour autant. « J’aime bien désherber parce qu’on voit bien ce qu’on réalise », affirme Dominique Bonnemain.
Dominique Bonnemain : « Je recherche toujours des plantes que je n’ai pas forcément dans le jardin. »
Le jardin de Dominique et Daniel Bonnemain est ouvert aux visiteurs jusqu’à lundi dans le cadre de la Fête de la Nature dont le programme jurassien est à découvrir en lien sur le site officiel de la manifestation. /fco