Une brocante qui se fait un nom

Porrentruy fait parler son charme pour attirer en ce lundi de Pentecôte brocanteurs et amateurs de belles pièces. La 6e foire à la brocante se tient jusqu’à 17h. Une centaine d’exposants ont fait le déplacement pour cette manifestation qui s’est fait un nom en quelques années. Ainsi il n’est pas rare d’entendre d’autres langues et d’autres accents à travers les rues.

Comme Béatrice, de Zurich, qui vient en Ajoie pour cet événement. « On m’a dit que c’est une très grande brocante », confie l’Alémanique qui apprécie les beautés de la ville et le calme de la manifestation : « les gens ne sont pas agressifs ». Un couple d’Alsaciens retourneront chez eux avec, au minimum, un seau et une malle. C’est la troisième fois qu’ils viennent à Porrentruy. Ils apprécient la qualité des stands et la bonne ambiance qui y règne. Mais la brocante attire aussi des marchands, comme Philippe qui cherche surtout des tableaux d’artistes franc-comtois. Le Français était à pied d’œuvre depuis 6h avec ce conseil : « il faut toujours venir tôt dans les brocantes, être là au déballage ». /ncp