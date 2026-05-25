Une mesure forte pour contrer la baisse du prix de la viande de porc

C’est une mesure forte pour la filière porcine qui est proposée mercredi. Le comité central de la faîtière Suisseporcs convoque ses délégués à Olten pour une assemblée extraordinaire. Depuis 2022, la viande de porc connaît des prix extrêmement bas, aujourd’hui à CHF 3.70 le kilo, alors que les producteurs ont besoin de CHF 4.50 pour rentrer dans leurs frais. Un seul concept pour soulager le marché : faire baisser le nombre de porcelets en finançant l’arrêt de l’élevage. « Le but est de fermer des exploitations de truies. Si l’engraisseur ne trouve pas de porcelets, il laissera son box vide plus longtemps », explique le représentant romand. Christoph Trachsel dénombre 100'000 places de truies en Suisse. Le concept de Suisseporcs est d’en supprimer environ 1500 par année. Un chiffre qui pourrait évoluer par la suite.

Selon le Fribourgeois, cette mesure pourrait être demandée par des agriculteurs arrivant à la retraite ou pour des exploitations nécessitant de grands investissements de remise aux normes. Certains éleveurs attendraient ce financement pour passer à l’action. Mais ce principe est décrié par certains délégués de Suisseporcs qui pourraient le refuser mercredi. Ce concept doit être accepté par les deux tiers de l’assemblée pour entrer en force.