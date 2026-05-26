Courtételle vote sur le rachat de l’ancienne poste pour y installer l’administration communale

Deux questions seront posées aux citoyens de Courtételle le 14 juin. Les Vadais doivent se prononcer sur un crédit de 1’955’000 francs pour l’acquisition du bâtiment de l’ancienne poste à la rue du Vieux-Moulin, pour y aménager les bureaux de l’administration communale. Sous réserve de l’approbation de ce point, les ayants droit sont aussi appelés à voter sur la vente d’un bâtiment d’habitation à la rue des Condemennes 15 au prix minimum de 640’000 francs. Dans leur message, les autorités expliquent que ce projet s’inscrit dans une stratégie répondant à des besoins immédiats et évoquent une vision à long terme pour le centre du village.

Elles souhaitent déplacer l’administration communale « dans un bâtiment plus adapté, compte tenu de l’évolution du personnel et de ses besoins ». Elles relèvent que l’ancienne poste bénéficie d’un emplacement central, à proximité des commerces et des transports publics, avec des places de stationnement qui sont déjà propriété de la commune. Celle-ci bénéficie d’un droit d’achat exclusif jusqu’à fin juin auprès de Poste Immobilier pour racheter la succursale du géant jaune, qui a fermé ses portes en mars dernier.





Chaises musicales

La libération des locaux actuels, situés à la rue Emile Sanglard, pourrait à terme permettre le regroupement de l’ensemble des classes scolaires dans un seul périmètre. Toutefois, le bail pour les deux classes enfantines, basées à la rue de l’Eglise, conclu avec la commune ecclésiastique court toutefois jusqu’en 2040. D’ici là, et en guise d’alternative, des discussions ont été menées avec le Réseau de l’Arc, déjà présent à Moutier et à St-Imier. Un cabinet avec un ou deux médecins pourrait ainsi venir s’implanter dans le bâtiment actuel de l’administration.

Enfin, pour atténuer l’impact financier du rachat et du réaménagement de l’ancienne poste, la commune propose la vente du bâtiment d'habitation de la rue des Condemennes 15, qui nécessiterait des travaux d’entretien conséquents.

Si la population de Courtételle accepte ces deux points le 14 juin, l’administration pourrait emménager dans l’ancienne poste fin juin 2027, tandis que le cabinet médical pourrait ouvrir ses portes dans ses anciens locaux fin 2027. /emu

