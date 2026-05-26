Quatorze projets jurassiens soutenus par l’Aide à la montagne en 2025

Les activités de l’Aide suisse à la montagne (ASM) ont retrouvé leur rythme habituel. L’ASM a soutenu 580 projets actifs sur le territoire national pour un montant de 32,2 millions de francs. Le soutien avait presque doublé en 2024, en raison d'un programme d'impulsion aux installations solaires, limité dans le temps.

En 2025, le nombre de projets non solaires approuvés par l'ASM a progressé de 44 unités par rapport à l'année précédente, écrit la fondation mardi. Au total, cette dernière a soutenu des entreprises de montagne de petite et de très petite taille à hauteur de 32,2 millions de francs. Ce montant correspond à la moyenne des années précédentes.

Dans le Jura, 711'600 francs ont été distribués à 14 entités différentes pour des projets variés tels que l’achat d’un domaine exploité en fermage, l’aménagement et la construction de poulaillers pour de la production d'œufs ou encore la création d’un hangar. L’éleveuse et agricultrice Brigitte Favre fait partie des bénéficiaires. La Franc-Montagnarde a profité d’un montant destiné à une formation. À Pleigne, l’entreprise Walter's Wood Idea a également reçu un financement pour un programme solaire. Le menuisier Walter Amrhyn et son épouse se sont déclarés « très enthousiastes » du soutien reçu.

La fondation continue de soutenir des projets d'installation dans le cadre de la procédure régulière. Elle l'avait fait dans le cadre d'une procédure simplifiée en 2024.

L'an dernier, environ 53'000 personnes ont fait des dons à l'ASM pour la réalisation de projets d’avenir. Le produit de la collecte a augmenté de 6 millions par rapport à l’année précédente. Il a atteint 33,2 millions de francs.

Les recettes provenant des successions sont passées de 13,7 millions de francs en 2024 à 18,4 millions de francs en 2025. Elles représentent environ 55% du volume des recettes. /comm-ats-jad