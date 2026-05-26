Un véhicule entre en collision avec un car scolaire à Bonfol

Un accident a impliqué un véhicule et un car scolaire mardi en début d’après-midi. La collision est survenue vers 13h30 à la rue de la Vendline, à la sortie du village ajoulot en direction de Beurnevésin, selon le maire de Basse-Vendline John Moser. Blessé, mais conscient, le chauffeur de la voiture a été héliporté par la Rega à Bâle, selon Bernard Salomon, adjudant-chef à la police cantonale jurassienne, qui attend le rapport du groupe accident concernant les circonstances de la collision. Parmi la quinzaine d’enfants âgés entre 5 et 9 ans qui étaient à bord du transport scolaire en route vers l’école, l’un d’entre eux a été légèrement blessé et conduit à l’hôpital de Porrentruy pour un contrôle. Le Care Team n’a pas été engagé, mais un soutien psychologique pourrait se mettre en place à l’initiative des autorités scolaires. La route a été fermée durant plusieurs heures. /emu