Un véhicule entre en collision avec un car scolaire à Bonfol

Le conducteur de la voiture a été héliporté à Bâle, tandis qu’un enfant a été conduit à l’hôpital ...
Un véhicule entre en collision avec un car scolaire à Bonfol

Le conducteur de la voiture a été héliporté à Bâle, tandis qu’un enfant a été conduit à l’hôpital à Porrentruy pour un contrôle suite à l’accident qui s’est produit mardi en début d’après-midi.

Une collision entre une voiture et un bus scolaire est survenue mardi après-midi à Bonfol. (Photo d'illustration) Une collision entre une voiture et un bus scolaire est survenue mardi après-midi à Bonfol. (Photo d'illustration)

Un accident a impliqué un véhicule et un car scolaire mardi en début d’après-midi. La collision est survenue vers 13h30 à la rue de la Vendline, à la sortie du village ajoulot en direction de Beurnevésin, selon le maire de Basse-Vendline John Moser. Blessé, mais conscient, le chauffeur de la voiture a été héliporté par la Rega à Bâle, selon Bernard Salomon, adjudant-chef à la police cantonale jurassienne, qui attend le rapport du groupe accident concernant les circonstances de la collision. Parmi la quinzaine d’enfants âgés entre 5 et 9 ans qui étaient à bord du transport scolaire en route vers l’école, l’un d’entre eux a été légèrement blessé et conduit à l’hôpital de Porrentruy pour un contrôle. Le Care Team n’a pas été engagé, mais un soutien psychologique pourrait se mettre en place à l’initiative des autorités scolaires. La route a été fermée durant plusieurs heures. /emu


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Une motion pour supprimer la contribution d’assainissement de la Caisse de pension de la RCJU

Une motion pour supprimer la contribution d’assainissement de la Caisse de pension de la RCJU

Région    Actualisé le 26.05.2026 - 17:06

Analyses du sous-sol pour le futur réservoir d’eau de Delémont

Analyses du sous-sol pour le futur réservoir d’eau de Delémont

Région    Actualisé le 26.05.2026 - 16:54

Quatorze projets jurassiens soutenus par l’Aide à la montagne en 2025

Quatorze projets jurassiens soutenus par l’Aide à la montagne en 2025

Région    Actualisé le 26.05.2026 - 15:59

Le Groupe Bélier s’attaque à la Fête jurassienne de lutte

Le Groupe Bélier s’attaque à la Fête jurassienne de lutte

Région    Actualisé le 26.05.2026 - 16:34

Articles les plus lus