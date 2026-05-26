Une motion pour supprimer la contribution d’assainissement de la Caisse de pensions de la RCJU

Il est temps de réduire ou de supprimer la contribution d’assainissement de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (RCJU). C’est la conviction de la députée Magali Voillat (Le Centre) qui vient déposer une motion auprès du Parlement jurassien. L’institution qui gère le deuxième pilier des employés de l’État a traversé des moments difficiles. Le Canton du Jura a dû la recapitaliser à hauteur de 74, puis 64 millions de francs en 2014, puis 2018. Pour restaurer l’équilibre de l’institution, le Parlement a introduit une cotisation d’assainissement de 1% (entrée en vigueur en 2014), puis une nouvelle ponction de 1% dès 2019. Objectif : atteindre le degré de couverture de 75% en 2030 exigé par le droit fédéral. À fin 2024, ce degré est déjà dépassé puisqu’il est de 77,9% et les résultats de 2025 devraient confirmer cette progression, se réjouit Magali Voillat qui met en avant la gestion solide de la Caisse. La députée estime que cette contribution d’assainissement mérite d’être réévaluée même si la volatilité des marchés impose une certaine prudence. La charge annuelle pour l’État en tant qu’employeur est de quelque trois millions de francs. Les employés participent eux aussi dans des proportions identiques et verraient d’un bon œil 1 ou 2% de revenu supplémentaire. /rce