Cambriolage dans une armurerie de Moutier

L’armurerie Stucki à Moutier a été le théâtre d’un brigandage ce jeudi. L’information a été confirmée à notre rédaction par la police cantonale du Jura. Elle n’a pas souhaité pour l’heure donner d’autres informations. Une enquête a été ouverte.

Contacté, le gérant de l’armurerie, Charles-Edouard Stucki nous a indiqué que les brigands s’étaient introduits en brisant la fenêtre du magasin aux alentours de 4h du matin et que l’alarme s’était ainsi déclenchée. Une fenêtre blindée qui, selon lui, répond largement aux normes de sécurité. Concernant le butin emporté, l’enquête devra le déterminer, mais Charles-Edouard Stucki affirme qu’il y a eu du vol. La situation est « hyper frustrante », puisqu’il assure que son magasin répond à toutes les normes supérieures de sécurité. D’ailleurs, une autre tentative de brigandage avait eu lieu il y a un mois, mais les malfaiteurs n’avaient pas réussi à entrer, nous assure le gérant de l’armurerie. /lge