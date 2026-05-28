Marion Stadelmann prend la tête du PS Franches-Montagnes

Nouveau visage à la présidence du Parti socialiste des Franches-Montagnes. Réunis mercredi soir en assemblée générale, les membres de la section ont élu Marion Stadelmann pour succéder à Martial Farine, selon un communiqué transmis ce jeudi.

Après neuf années à la tête de la section, Martial Farine a choisi de passer la main. Son engagement « au service du parti et de la région » a été salué « chaleureusement » par les membres présents lors de l’assemblée.

La nouvelle présidente pourra compter sur un comité renouvelé. Cannelle Broquet-Ducret, Dany Fleury et Marc Jobin rejoignent Nicolas Girard et Joël Vallat au sein de l’organe dirigeant. Le PS Franches-Montagnes souligne que cette équipe de six personnes réunit des profils issus de milieux professionnels variés. Le nouveau comité affirme vouloir poursuivre son action « au service des habitantes et habitants des Franches-Montagnes » et défendre des projets en lien avec les défis actuels de la région, selon le communiqué. /comm