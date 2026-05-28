Marion Stadelmann prend la tête du PS Franches-Montagnes

Le Parti socialiste des Franches-Montagnes a renouvelé son comité mercredi soir lors de son ...
Marion Stadelmann prend la tête du PS Franches-Montagnes

Le Parti socialiste des Franches-Montagnes a renouvelé son comité mercredi soir lors de son assemblée générale. Marion Stadelmann succède à Martial Farine, après neuf ans de présidence.

Marion Stadelmann est le nouveau visage à la présidence du Parti socialiste des Franches-Montagnes. Marion Stadelmann est le nouveau visage à la présidence du Parti socialiste des Franches-Montagnes.

 

Nouveau visage à la présidence du Parti socialiste des Franches-Montagnes. Réunis mercredi soir en assemblée générale, les membres de la section ont élu Marion Stadelmann pour succéder à Martial Farine, selon un communiqué transmis ce jeudi.

Après neuf années à la tête de la section, Martial Farine a choisi de passer la main. Son engagement « au service du parti et de la région » a été salué « chaleureusement » par les membres présents lors de l’assemblée.

La nouvelle présidente pourra compter sur un comité renouvelé. Cannelle Broquet-Ducret, Dany Fleury et Marc Jobin rejoignent Nicolas Girard et Joël Vallat au sein de l’organe dirigeant. Le PS Franches-Montagnes souligne que cette équipe de six personnes réunit des profils issus de milieux professionnels variés. Le nouveau comité affirme vouloir poursuivre son action « au service des habitantes et habitants des Franches-Montagnes » et défendre des projets en lien avec les défis actuels de la région, selon le communiqué. /comm


 

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