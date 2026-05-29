« Chaud Devant » : Cathy Girard

Visite dans les cuisines du dritchino Open Air Festival à Courgenay. Cathy Girard nous fait ...
« Chaud Devant » : Cathy Girard

Visite dans les cuisines du dritchino Open Air Festival à Courgenay. Cathy Girard nous fait partager la passion de la cuisine, un héritage familial qui donne des saveurs de Normandie.

Cathy Girard s’investit avec beaucoup de cœur dans la cuisine du dritchino Cathy Girard s’investit avec beaucoup de cœur dans la cuisine du dritchino

Ce vendredi, le festival ouvre ses portes pour une quatrième édition à Courgenay, et au-delà de la musique, il y a un bel éventail de saveurs. Visite de la cuisine menée par Cathy Girard, qui s’est attelée en cuisine début mai. Elle prépare les repas pour les bénévoles qui installent les infrastructures, et ce week-end, ce sont les artistes qui vont déguster ses petits plats. Petit tour sur place à la rencontre de Cathy Girard qui nous dévoile le menu du jour.

Cathy Girard : « Les artistes qui mangent ici apprécient les saveurs qui se préparent dans nos casseroles. »

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