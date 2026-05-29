Ce vendredi, le festival ouvre ses portes pour une quatrième édition à Courgenay, et au-delà de la musique, il y a un bel éventail de saveurs. Visite de la cuisine menée par Cathy Girard, qui s’est attelée en cuisine début mai. Elle prépare les repas pour les bénévoles qui installent les infrastructures, et ce week-end, ce sont les artistes qui vont déguster ses petits plats. Petit tour sur place à la rencontre de Cathy Girard qui nous dévoile le menu du jour.
« Chaud Devant » : Cathy Girard
Visite dans les cuisines du dritchino Open Air Festival à Courgenay. Cathy Girard nous fait ...
RFJ
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