Intense lutte contre le frelon asiatique dans le Jura

Dare-Dard mène cette semaine une campagne de lutte contre le Frelon asiatique dans le Jura ...
Intense lutte contre le frelon asiatique dans le Jura

Dare-Dard mène cette semaine une campagne de lutte contre le Frelon asiatique dans le Jura. L’objectif est de repérer et détruire les nids primaires au printemps afin de protéger les abeilles. Nous avons suivi Mathieu Chételat lors d’une intervention.

Mathieu Chételat nous fait découvrir une intervention menée devant une maison familiale à Courrendlin. Mathieu Chételat nous fait découvrir une intervention menée devant une maison familiale à Courrendlin.

C’est une semaine de lutte contre le frelon asiatique dans le Jura. L'association Dare-Dard a lancé une campagne cantonale pour trouver les nids primaires de cet insecte qui fait des ravages parmi les abeilles et menace la biodiversité. L’objectif de l’association est de détruire les nids et les reines ce printemps avant que les colonies n’atteignent des centaines d’individus en automne. Régis Cerf a suivi Mathieu Chételat, un désinfestateur diplômé, lors d’une intervention devant une maison familiale à Courrendlin.  « Ça commence par des petits nids et ensuite avec la saison, les nids augmentent en grandeur », explique  Mathieu Chételat. Il ajoute que pour les petits nids faciles d’accès, il utilise un bocal avec une raclette pour décrocher le nid et le faire tomber à l’intérieur. Le bocal est ensuite placé au congélateur afin de tuer la reine fondatrice en douceur.

Le reportage de Régis Cerf :

Ecouter le son

La population est invitée à signaler les nids primaires de frelon asiatique à pattes jaunes en contactant l’association Dare-dard. Samedi, des points de rencontres et d’échange sont prévus à Delémont, Porrentruy et Siagnelégier. /rce


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