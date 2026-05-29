Le Dritchino lance son week-end festivalier ce vendredi, notre radio en direct sur place

Le festival du Dritchino ouvre ses portes ce vendredi dès 17h, marquant le début d’un week-end festif très attendu. Les premiers festivaliers s’apprêtent à rejoindre le site pour profiter des concerts et des nombreuses animations prévues tout au long de l’événement. Pour cette première soirée, le public pourra notamment retrouver les groupes Magic System ou Ofenbach sur scène.

Notre radio est présente sur place pour faire vivre l’ambiance du festival au plus près des auditeurs. Nous serons en direct depuis le site du festival lors du Journal de 18h, aux côtés de Hildegarde Lièvre, responsable de l’accueil des artistes. /aca