Trois coopératives de Delémont fusionnent pour renforcer le logement social

À Delémont, trois coopératives d’habitation ont officialisé leur fusion. L’opération, validée ...
Trois coopératives de Delémont fusionnent pour renforcer le logement social

À Delémont, trois coopératives d’habitation ont officialisé leur fusion. L’opération, validée par l’Office fédéral du logement, permet de regrouper 350 logements et de renforcer leur rôle dans le logement social régional.

 Trois coopératives d’habitation de Delémont ont décidé de fusionner pour mutualiser leurs compétences. (Photo libre de droit)  Trois coopératives d’habitation de Delémont ont décidé de fusionner pour mutualiser leurs compétences. (Photo libre de droit)

À l’issue de leurs assemblées générales tenues durant le mois de mai, trois coopératives d’habitation de Delémont ont décidé de fusionner pour mutualiser leurs compétences. Il s’agit de la Société coopérative immobilière « Le Vorbourg », de la Coopérative d’habitation des Cheminots et de la Société coopérative jurassienne d’habitation. Selon un communiqué diffusé vendredi par cette dernière, cette décision fait suite à une année de travail préparatoire.

Validée par l’Office fédéral du logement, cette fusion aboutit à une structure regroupant 350 logements répartis dans 33 immeubles. Actives dans le logement social et sans but lucratif, les coopératives concernées réinvestissent leurs bénéfices afin de garantir des loyers abordables. Entre 2024 et 2025, elles ont investi plus de 3 millions de francs dans l’entretien, l’isolation et les énergies renouvelables, sans hausse de loyers ni recours à l’emprunt. /comm-aca


 

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