Une association pour promouvoir l’éolien dans le Jura

ProEole Jura veut faire souffler un vent nouveau sur la transition énergétique. Cette association, nouvellement créée a pour objectif de défendre une production électrique locale et renouvelable. Elle souhaite promouvoir l’éolien comme levier de transition énergétique face au changement climatique, tout en veillant au respect de l’environnement, précise-t-elle dans un communiqué transmis ce vendredi.

La nouvelle structure est coprésidée par Angela Cristina Melo Schlub et Sonia Veloza. Son comité est également composé de Fabrice Nagel au secrétariat, de Thibaut Lenglet à la caisse et d’Ericson Mena comme membre.

Elle participera samedi 30 mai à la Fête de la transition organisée à Delémont.

Pour l’association, l’énergie éolienne fait désormais partie du paysage énergétique suisse. Elle cite notamment le parc de Mont-Soleil, visité chaque année par « des milliers de personnes ». Selon ProEole Jura, cette source d’énergie complète efficacement les autres renouvelables, surtout en hiver et durant la nuit. L’association estime aussi que l’éolien contribue à garantir un approvisionnement « stable, durable, économique et surtout local ».

L’association souligne que le Jura possède un important potentiel de production, comme l’indique une étude publiée en 2022 par l’Office fédéral de l’énergie. Le canton se classait derrière Berne et Vaud pour les meilleures capacités éoliennes du pays. Le Parlement jurassien avait d’ailleurs validé en 2019 les conditions-cadres pour développer cette production dans le respect de la population et de l’environnement, selon un communiqué. /comm-mlm