Une association pour promouvoir l’éolien dans le Jura

Une nouvelle association dédiée aux énergies renouvelables a été créée dans le canton. ProEole ...
Une association pour promouvoir l’éolien dans le Jura

Une nouvelle association dédiée aux énergies renouvelables a été créée dans le canton. ProEole Jura entend promouvoir l’énergie éolienne et sera présente ce samedi à la Fête de la transition à Delémont.

L’association a été officiellement créée en février dernier en présence des deux co-présidente Angela Cristina Melo Schlub et Sonia Veloza ainsi que du secrétaire Fabrice Nagel et du caissier Thibaut Lenglet. (Photo : ProEole Jura.) L’association a été officiellement créée en février dernier en présence des deux co-présidente Angela Cristina Melo Schlub et Sonia Veloza ainsi que du secrétaire Fabrice Nagel et du caissier Thibaut Lenglet. (Photo : ProEole Jura.)

ProEole Jura veut faire souffler un vent nouveau sur la transition énergétique. Cette association, nouvellement créée a pour objectif de défendre une production électrique locale et renouvelable. Elle souhaite promouvoir l’éolien comme levier de transition énergétique face au changement climatique, tout en veillant au respect de l’environnement, précise-t-elle dans un communiqué transmis ce vendredi.
La nouvelle structure est coprésidée par Angela Cristina Melo Schlub et Sonia Veloza. Son comité est également composé de Fabrice Nagel au secrétariat, de Thibaut Lenglet à la caisse et d’Ericson Mena comme membre.

Elle participera samedi 30 mai à la Fête de la transition organisée à Delémont.
Pour l’association, l’énergie éolienne fait désormais partie du paysage énergétique suisse. Elle cite notamment le parc de Mont-Soleil, visité chaque année par « des milliers de personnes ». Selon ProEole Jura, cette source d’énergie complète efficacement les autres renouvelables, surtout en hiver et durant la nuit. L’association estime aussi que l’éolien contribue à garantir un approvisionnement « stable, durable, économique et surtout local ».
L’association souligne que le Jura possède un important potentiel de production, comme l’indique une étude publiée en 2022 par l’Office fédéral de l’énergie. Le canton se classait derrière Berne et Vaud pour les meilleures capacités éoliennes du pays. Le Parlement jurassien avait d’ailleurs validé en 2019 les conditions-cadres pour développer cette production dans le respect de la population et de l’environnement, selon un communiqué. /comm-mlm


 

Actualités suivantes

Une adolescente agressée sexuellement à Bienne

Une adolescente agressée sexuellement à Bienne

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 12:26

Pas de régulation du nombre de porcs

Pas de régulation du nombre de porcs

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 11:59

Pas de vieille ville sans voiture à Delémont, sauf exceptions

Pas de vieille ville sans voiture à Delémont, sauf exceptions

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 10:54

Loïc Stalder arrive à la tête du Service de la formation post-obligatoire

Loïc Stalder arrive à la tête du Service de la formation post-obligatoire

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 10:43

Articles les plus lus

« L’autre revue de presse » : Le soleil brille !

« L’autre revue de presse » : Le soleil brille !

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 10:24

Loïc Stalder arrive à la tête du Service de la formation post-obligatoire

Loïc Stalder arrive à la tête du Service de la formation post-obligatoire

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 10:43

Pas de vieille ville sans voiture à Delémont, sauf exceptions

Pas de vieille ville sans voiture à Delémont, sauf exceptions

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 10:54

Pas de régulation du nombre de porcs

Pas de régulation du nombre de porcs

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 11:59

Votation sur le service civil : notre débat

Votation sur le service civil : notre débat

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 10:22

« L’autre revue de presse » : Le soleil brille !

« L’autre revue de presse » : Le soleil brille !

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 10:24

Loïc Stalder arrive à la tête du Service de la formation post-obligatoire

Loïc Stalder arrive à la tête du Service de la formation post-obligatoire

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 10:43

Pas de vieille ville sans voiture à Delémont, sauf exceptions

Pas de vieille ville sans voiture à Delémont, sauf exceptions

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 10:54

Cambriolage dans une armurerie de Moutier

Cambriolage dans une armurerie de Moutier

Région    Actualisé le 28.05.2026 - 18:08

« Le monde en cause » : la Coupe du monde ne remplit pas les hôtels américains

« Le monde en cause » : la Coupe du monde ne remplit pas les hôtels américains

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 09:06

Votation sur le service civil : notre débat

Votation sur le service civil : notre débat

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 10:22

« L’autre revue de presse » : Le soleil brille !

« L’autre revue de presse » : Le soleil brille !

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 10:24