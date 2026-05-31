Il était question de transition énergétique et d’économie circulaire samedi à Delémont. La Ville organise depuis plusieurs années la « Fête de la transition », événement qui met en valeur le développement durable. L’événement s’est déroulé sur le site SAFED au sud de la gare. Il a permis d’inaugurer le service de vélos en libre circulation de la ville, mais aussi de parler d’économie circulaire, au sens large avec des conférences, puis avec un exemple concret grâce à l’expérience d’une entreprise jurassienne. La manifestation a rencontré « une belle affluence » selon le conseiller communal Emmanuel Koller. /tna
La fête de la transition rencontre toujours un beau succès
La Ville de Delémont met en place cet événement depuis plusieurs années, pour mettre en valeur ...
RFJ
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