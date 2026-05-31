La fête de la transition rencontre toujours un beau succès

La Ville de Delémont met en place cet événement depuis plusieurs années, pour mettre en valeur ...
La fête de la transition rencontre toujours un beau succès

La Ville de Delémont met en place cet événement depuis plusieurs années, pour mettre en valeur l’économie circulaire, au travers d'activités et de conférences.

L'économie circulaire était l'un des sujets développés samedi à Delémont. (Photo libre de droit) L'économie circulaire était l'un des sujets développés samedi à Delémont. (Photo libre de droit)

Il était question de transition énergétique et d’économie circulaire samedi à Delémont. La Ville organise depuis plusieurs années la « Fête de la transition », événement qui met en valeur le développement durable. L’événement s’est déroulé sur le site SAFED au sud de la gare. Il a permis d’inaugurer le service de vélos en libre circulation de la ville, mais aussi de parler d’économie circulaire, au sens large avec des conférences, puis avec un exemple concret grâce à l’expérience d’une entreprise jurassienne. La manifestation a rencontré « une belle affluence » selon le conseiller communal Emmanuel Koller. /tna


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