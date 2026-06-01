Courroux accueille un nouveau cabinet de médecine générale

La médecine de proximité se renforce à Courroux. Le Réseau de l’Arc a ouvert un nouveau Medicentre à la place des Mouleurs en ce début de mois de juin. Cette structure accueille désormais les consultations de la Dre Giulia Romeo, spécialiste en médecine générale. Le cabinet a été rénové afin d’y installer un équipement de radiologie. « Il s’agit d’un maillon essentiel de la chaîne de soins, au plus près du quotidien des habitants. C’est un aspect primordial de la prise en charge des patients », souligne Alexandre Omont, directeur du Réseau de l’Arc, dans un communiqué transmis ce lundi.

Le nouveau Medicentre travaillera en collaboration avec la Dre Jessica Colombé, médecin généraliste déjà installée à la même adresse.

Le Réseau de l’Arc s’appuie sur les sites hospitaliers de Moutier et de Saint-Imier, un pôle de santé mentale et 8 centres de médecine générale. La structure possède également trois équipes d’ambulances, deux EMS, deux instituts de radiologie, un centre de thérapies physiques et cognitives ainsi qu’un service d’hospitalisation à domicile. /comm-mlm