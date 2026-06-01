Interpellé, le Gouvernement bernois répète que la Question jurassienne est close

La Question jurassienne est définitivement close. Le Conseil-exécutif bernois l’a rappelé encore une fois ce lundi en réponse à une interpellation déposée en novembre dernier au Grand Conseil par plusieurs députés UDC, PLR et du Centre. Des élus qui n’avaient pas apprécié les propos du nouveau ministre jurassien Valentin Zuber au lendemain de son élection.

Pour rappel, Valentin Zuber avait estimé au micro de la « RTS » qu’il restait à régler 0,1% de la Question jurassienne, comprenez le cas de Belprahon où le processus a été de nature à fausser le résultat selon le camp autonomiste. Le ministre fraîchement élu avait également déclaré que ladite Question jurassienne n’était jamais fondamentalement close tant que des personnes rêvent de changer de canton. Ses propos avaient provoqué des réactions vives dans la région, avec notamment cette interpellation déposée en novembre au Rathaus. Un texte qui demandait grosso modo au Gouvernement bernois de se positionner. Dans sa réponse formelle publiée ce lundi, le Conseil-exécutif confirme que les déclarations de Valentin Zuber étaient clairement en contradiction avec l’esprit du concordat signé entre les deux cantons. Elles sont de nature « à perturber la paix confédérale », poursuit-il. Un courrier de protestation avait d’ailleurs été envoyé sans délai au Gouvernement jurassien, lequel s’était distancé publiquement des propos litigieux. Pour autant, le Conseil-exécutif bernois ne demandera pas de garantie à son homologue. Il rappelle qu’une éventuelle future demande de transfert d’une commune bernoise dans le Jura relèverait de la seule compétence du canton de Berne. « Le Conseil-exécutif l’a déjà signifié par écrit, dans une lettre adressée à toutes les communes du Jura bernois en 2021 : la question de l’appartenance cantonale des communes du Jura bernois est close », conclut-il. /oza