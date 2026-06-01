La violence domestique, sexuelle et de genre au cœur d’une campagne nationale en juin

La campagne nationale de lutte contre les violences domestiques, sexuelles et de genre démarre ...
La violence domestique, sexuelle et de genre au cœur d’une campagne nationale en juin

La campagne nationale de lutte contre les violences domestiques, sexuelles et de genre démarre ce lundi dans le Jura. Elle vise notamment à faire connaître le nouveau numéro d’aide 142, accessible en tout temps.

La création d’une unité de médecine des violences est également à l’ouvrage dans le canton. (Photo libre de droits : illustration). La création d’une unité de médecine des violences est également à l’ouvrage dans le canton. (Photo libre de droits : illustration).

La lutte contre les violences domestiques se renforce dans le Jura. Dès ce lundi 1er juin, la deuxième vague de la campagne nationale de prévention contre les violences domestiques, sexuelles et de genre est déployée dans le canton, selon un communiqué transmis lundi par le Bureau de la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes.

Principale nouveauté : l’intégration du nouveau numéro national d’aide 142. Gratuit, confidentiel et joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il vise à faciliter l’accès à un soutien pour les victimes de violences. Ce numéro figure désormais sur l’ensemble du matériel de campagne.

Cette action s’inscrit dans un dispositif cantonal renforcé ces dernières années. Le Canton rappelle notamment avoir consolidé les prestations du dispositif de la Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) afin d’accompagner le lancement du 142 et d’assurer une prise en charge adaptée des victimes.

Les travaux se poursuivent également pour créer une unité de médecine des violences à l’Hôpital du Jura. Cette structure doit améliorer la prise en charge médico-légale et psychosociale des personnes concernées. Le Canton indique par ailleurs poursuivre ses réflexions sur le soutien aux enfants exposés à la violence domestique, la coordination entre les institutions et le développement d’actions de prévention. Il salue aussi les huit pharmacies jurassiennes récemment labellisées après une formation spécifique. Ces établissements sont appelés à devenir des lieux d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les victimes, selon un communiqué. /comm-mlm


 

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